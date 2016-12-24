زوارق الاحتلال الصهيوني تستهدف الصيادين في بحر غزة

استهدفت زوارق الاحتلال الصهييوني اليوم السبت، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة مما اضطرهم للفرار حفاظا على أرواحهم.

ومن جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن زوارق الاحتلال طاردت الصيادين في البحر وأجبرتهم على مغادرة أماكن صيدهم كما عمدت إلى استهدافهم عبر رشاشات أسلحتها إلا أن أنه لم يبلغ عن حصول اصابات. وأضافت، أن هذه الممارسات الاسرائيلية باتت تمثل ضغطا اضافيا على الصيادين الذين لا مورد لهم سوى صيد البحر. وتتعمد بحرية الاحتلال الصهيوني، مهاجمة الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم واعتقالهم بشكل يومي.