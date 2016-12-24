تونس تفكك خلية إرهابية لها علاقة بمنفذ هجوم برلين

قالت إذاعة تونسة رسمية، اليوم السبت، أن وحدات الأمن التونسية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 أشخاص لها علاقة بمنفذ هجوم برلين.

وأوضحت إذاعة موزاييك آف آم، نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، أن وحدات الأمن رصد شخصين تجمعها علاقة قرابة بأنيس العامري منفذ عملية برلين الإرهابية، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما في مدينين مختلفتين. وفي هذا الصدد، نقلت الإذاعة، بيانا صادر عن وزارة الداخلية التونسية، مفاده، أن وحدات الامن المشتركة بمدينة بنعروس الواقعة بشمال البلاد، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية متكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و27عاما، مشيرة أن الموقوفين لهم علاقة بمنفذ هجوم برلين المدعو أنيس العامري. وأضاف البيان، أن من بين الموقوفين إبن شقيقة الإرهابي، الذي اعترف خلال التحقيق معه، أنه كان يتواصل مع خاله الإرهابي عن طريق تطبيق الرسائل المشفرة "TELEGRAM". ومن جهتها أمرت النيابة العامة التونسية، بالإحتفاظ بكافة أفراد الخلية بتهمة الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".