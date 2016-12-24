إحباط هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بمدينة الباب السورية

تصدت قوات عملية درع الفرات، اليوم السبت، لمحاولات تقدم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بإتجاه مدنية الباب في ريف حلب الشمالي.

وصرحت غرفة عمليات "حوار كلس"، أن اشتباكات جرت بين مقاتلي الجيش السوري الحر المدعومة بالجيش التركي، ضد تنظيم داعش الإرهابي، خلال محاولة مقاتلي الجيش السوري الحر، إستعادة السيطرة على جبل عقيل الإستراتيجي والمستشفى الواقع عليه، في مدينة الباب. وأكدت مصادر عسكرية، في غرفة عمليات" درع الفرات" مقتل أكثر من 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال الإشتباكات، فيما سقط عدد من الجرحى في صفوف الفصائل المسلحة. وأطلقت تركيا في أوت الماضي، عملية "درع الفرات" لطرد عناصر داعش الإرهابيين من المناطق الحدودية شمالي حلب، كما إستهدفت العملية مقاتلين أكرادا.