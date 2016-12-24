القضاء على 12 عنصرا من داعش في العراق

تم القضاء على 12 عنصرا من تنظيم داعش الارهابي في غارة جوية شنتها طائرات التحالف الدولي في الموصل شمال العراق حسبما أفاد به مصدر أمني عراقي اليوم السبت.

وكشف ذات المصدر، أن طائرات التحالف الدولي نفذت ضربة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على 12 عنصرا من التنظيم وتدمير 4 مواقع تابعة له كان يستخدمها لاستهداف المدنيين في المناطق المحررة في عموم الساحل الأيسر بالموصل عبر قذائف هاون وصواريخ. كما انفجرت في وقت سابق سيارة مفخخة يقودها انتحاري في قضاء الخالص بمحافظة ديالى شمال شرقي العراق، ما أدى إلى إصابة شرطيين وأحد المدنيين بجراح.