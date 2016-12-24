مقتل وإصابة 5 أشخاص في تفجير إنتحاري بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم السبت، أن سيارة كان يقودها إنتحاري إنفجرت بمدخل منطقة الخالص "ذات الغالبية الشيعية" بمدينة ديالى بشرق العراق، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين.

ونقلت وكالة "أناضول" التركية، عن المصدرالأمني قوله، إن" إنتحاريًا يقود سيارة مفخخة حاول إقتحام مدخل المنطقة من الجهة الشرقية". وأضاف، أن "قوات الأمن المكلفة بحماية المدخل الشرقي للمنطقة إشتبهت في السيارة وأخذت إستعدادها للتصدي لها،ما دفع الإنتحاري لتفجيرها قبل وصولها إلى نقطة التفتيش". وأشار، إلى أن التفجير أسفر عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.