محمد السادس غاضب من إخوان المغرب ويرسل مستشاريه لتحذير بن كيران

أعلنت وكالة الأنباء المغربية أن الملك المغربي محمد السادس قد أبدى غضبه من تأخر تشيكل الحكومة الجديدة بقيادة زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران.وأوضحت الوكالة أن محمد السادس قد أوفد إثنين من مستشاريه لمقابلة بن كيران وتبليغه قلق الملك المغربي تجاه تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، بعد مرور قرابة 3 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب بن كيران.وقد فُهم من الرسالة التي حملها مستشارا محمد السادس وجود جفاء بين هذا الأخير وبن كيران، بدليل عدم تحمس الملك المغربي لمقابلة رئيس حكومته واكتفائه بتكليف مستشارين لتبليغ قلقه من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة والإعلان عنها.وكان عدة أوساط سياسية وإعلامية في المغرب قد فسرت تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بوجود خلاف بين بن كيران ومحمد السادس حول الحقائب السيادية، وهو نفس ما جرى قبيل تشكيل أول حكومة لبن كيران، حيث نشب الخلاف في ذلك الوقت حول هوية من سيُعهد له مهام وزارة العدل.