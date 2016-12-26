ملك السعودية يتبرع بـ20 مليون ريال ويأمر بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري

أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، لإغاثة الشعب السوري.

وجاء الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي مساء اليوم الاثنين، بالتزامن مع حملة رسمية أطلقها، تمثلت في التبرع بمبلغ 20 مليون ريال سعودي، فيما تم الإعلان عن التبرع بمبلغ آخر قدره 10 ملايين ريال سعودي من طرف ولي العهد محمد بن نايف، ومبلغ ثالث قدره 8 ملايين ريال سعودي من طرف ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز.