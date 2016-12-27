بالصور توقيف مسافرين بحوزتهما 4 كلغ من الذهب خبآها تحت ملابسهما

أوقفت جمارك مطار الملك خالد الدولي بالسعودية مسافرين حاولا تهريب كمية من الذهب تقدر بـ 4 كيلوغرام كات مخبأة تحت ملابسهما الداخلية.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد، أنه تم إحباط كمية الذهب من خلال محاولتين، حيث عُثر مع أحد القادمين على 2 كيلوجرام من الذهب المشغول كانت مخبأة بشكل شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها، وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء.

وأضاف الفهيد أنه بنفس طريقة التهريب السابقة عثر على 2 كيلوجرام أخرى من الذهب المشغول مع مسافر آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.