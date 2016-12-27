روسيا تعلن دعمها لمشاركة حفتر في إدارة ليبيا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، دعمها لمشاركة خليفة حفتر، قائد القوات المنبثقة عن مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، في إدارة ليبيا، معتبرةً أنه يعمل جاهدا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

ومن جهته قال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح لوكالة بلومبرغ، إن حفتر يجب أن يشارك في إدارة ليبيا.وأضاف غاتيلوف، نحن على ثقة أن الليبيين يجب أن يصلوا إلى توافق حول مشاركته حفتر في قيادة البلاد الجديدة.واعتبر المسؤول الروسي، أن سياسة المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، الداعمة لحكومة طرابلس التي دخلت علاقتها مع حفتر في طريق مسدود، تعني وجود عراقيل في التسوية السياسية للأزمة في ليبا. وأضاف نائب الوزير، لا شك أن حفتر شخصية سياسية وعسكرية رئيسية، مشيراً إلى أن حفتر يحارب بنشاط، تنظيم داعش الإرهابي، ويساعد الحكومة في استعادة السيطرة على مواقع الصناعة النفطية.