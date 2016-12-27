اختطاف صحفية عراقية من قبل مسلحين في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل صحفية تعمل في عدد من الصحف العراقية جنوب غرب العاصمة بغداد واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر، أن مسلحين مجهولين يرتدون زي القوات الأمنية اقتحموا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، منزل الصحفية أفراح شوقي التي تكتب في عدد من الصحف العراقية في منطقة السيدية جنوب غرب بغداد، واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة، كما قاموا بسرقة حلي ذهبية وأموال من منزلها. من جهته أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تعليماته للأجهزة الأمنية للكشف الفوري عن ملابسات تعرض الصحفية للاختطاف وبذل أقصى الجهود من أجل إنقاذ حياتها والحفاظ على سلامتها، مؤكدا على ضرورة ملاحقة أية جهة يثبت تورطها بارتكاب هذه الجريمة واستهداف أمن المواطنين وترهيب الصحفيين. من جهتها أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 صحفيا عراقيا نتيجة أعمال العنف خلال عام 2016 أغلبهم كانوا ضحايا إجرام تنظيم داعش الارهابي