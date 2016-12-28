الكيان الصهيوني يفتتح نفقا أسفل المسجد الأقصى يصل لساحة المغاربة

افتتحت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف الثلاثاء، نفقا جديدا، يصل بين حي "وادي حلوة" ببلدة سلوان في القدس، وساحة باب المغاربة الملاصقة للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، كجزء من المخطط التهويدي للمنطقة، وفق مركز فلسطيني غير حكومي.

وقال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في بيان، إن ريغيف افتتحت النفق وسط إجراءات أمنية مشددة تمثلت بإغلاق أجزاء من الحي.

وأضاف المركز أن "سلطات الكيان الصهيوني للآثار وجمعية العاد الاستيطانية (تنشط في حي سلوان) بدأت بالعمل على حفر النفق قبل عامين".

وأوضح المركز أن "النفق يعمل على وصل ساحة المغاربة التي تقع قرب حائط البراق بحي وادي حلوة وهو بطول 140 مترا".ونوه بأن افتتاح النفق جاء بالتزامن مع ظهور تشققات في منازل السكان بالمنطقة، حيث ظهرت تشققات جديدة وواسعة في عدد من منازل المقدسيين.

ويشير المركز، إلى أن أعمال حفريات الأنفاق أسفل الحي بدأت منذ عام 2007،ويؤكد المركز على أن ما يحدث في الحي هو "عمليات حفر وشق متواصل" دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة السكان.ويتهم فلسطينيون الكيان الصهيوني بالعمل على تمرير بعض من هذه الأنفاق أسفل المسجد الأقصى.