خطة روسية تركية لوقف إطلاق النار بسوريا

اتفقت كل من تركيا وروسيا على خطة لإحلال نظام وقف إطلاق النار شامل في كامل أراضي سوريا، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ ليلة الخميس، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء، وكالة الأنباء التركية الأناضول.

وكشف ذات المصدر، أن الخطة التي توصلت روسيا وتركيا إلى التوافق بشأنها بعد نجاح وقف إطلاق النار في حلب وإجلاء مسلحي المعارضة وعائلاتهم من المدينة، ستعرض على أطراف الأزمة في سوريا، من أجل الموافقة عليها. وأكد ذات المصدر، أن وقف إطلاق النار، الذي ستبذل أنقرة وموسكو قصار جهدها لتنفيذه بدءا من منتصف ليلة الخميس ، لن يشمل التنظيمات الإرهابية، لكن من المفترض أن ينضم إليه الجيش السوري والقوات المتحالفة معه وقوات المعارضة. وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستبدأ الحكومة السورية والمعارضة مفاوضات سياسية في أستانا الكازاخستانية تحت إشراف تركيا وروسيا. وأضاف ذات المصدر، أن أنقرة وموسكو تريدان المساهمة في دعم المفاوضات السورية في إطار العملية السياسية التي نص عليها القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي العام الماضي.وسبق لروسيا، أن أكدت إجراء اتصالات بالمعارضة السورية المسلحة في إطار الجهود الروسية التركية من أجل وقف القتال بسوريا واستئناف العملية السياسية.