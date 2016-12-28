الجيش التركي يقضي على 44 داعشيا بشمال سوريا

تمكن الجيش التركي، من القضاء على 44 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وإصابة 117 آخرين في مدينة الباب بشمال سوريا، ضمن عملية درع الفرات، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الأركان التركية.

وأضاف ذات البيان، أن الجيش التركي دخل في إشتباكات مع عناصر تنظيم داعش، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما أدى إلى إصابة 7 إرهابيين. وأوضح ذات المصدر، أن المدفعية التركية قصفت 154 هدفا تابعا للتنظيم. وأشار البيان، أن 7 من عناصر الجيش السوري الحر أصيبوا في إشتباكات مع التنظيم. وللتذكير، بدأ الجيش التركي مدعوما بالجيش السوري الحر، عملية عسكرية بشمال سوريا حملت اسم "درع الفرات"، بهدف القضاء على عناصر تنظيم داعش المليليشيات الكردية المتواجدة في حدودها مع سوريا.