اعتقال 12 فلسطينيا بالضفة الغربية

واصلت قوات الإحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، حملة إعتقالاتها ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة حيث اعتقلت 12 شابا فلسطينيا.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال الصهيوني داهمت مدن نابلس وجنين ورام الله، وإعتقلت 12 شابا فلسطينيا. في سياق آخر، كثفت قوات الإحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، من حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الإحتلال داهمت عدة بلدات وأحياء من مدينة الخليل، وكثفت من إنتشار حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي الظاهرية والسموع ومخيم الفوار جنوبا ومدخل بلدة إذناغربا، ومدخل الخليل الجنوبي الفحص والمدخل الشمالي جسر حلحول.