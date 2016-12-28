حكومة سعد الحريري تنال ثقة المجلس النيابي بغالبية 87 صوتا

حضيت الحكومة اللبنانية اليوم الاربعاء، بثقة مجلس النواب بـأغلبية 87 صوتا .

ونالت الحكومة التي شكلها سعد الحريري اليوم ثقة مجلس النواب اللبناني في اليوم الثاني من الجلسات التي خصصها البرلمان لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة . علما أنه كان من المقرر أن تمتد مناقشات المجلس لمنح الثقة للحكومة لغاية غد الخميس . ونالت الحكومة ثقة 87 نائبا من أصل 92 مقترعا فيما حجب عنها الثقة 4 نواب وامتنع واحد. وكان البرلمان اللبناني بدأ ظهر أمس الثلاثاء، جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، تمهيدا للتصويت على نيلها ثقة البرلمان على أساس بيان شعاره "استعادة الثقة" من قبل المواطن اللبناني والخارج الحريري الذي تلى في مستهل الجلسة بيان حكومته لفت إلى خطورة الوضع في لبنان واشار إلى أن " نسبة الفقر تخطت 30 بالمئة والبطالة وصلت إلى 25 بالمئة والنمو الاقتصادي أقل من 2 بالمئة فيما بلدنا يستضيف مليون ونصف مليون نازح قادما من سوريا. وشدد على أن "حل أي مشكلة عبر الحوار تحت سقف المؤسسات الدستورية وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والتصدي لكل فتنة". كما شدد الحريري على "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية مع اعتماد سياسة خارجية تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقراركما تعهد بتعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة وتأكيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واحترام مواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة واحترام القرار 1701 ودعم القوات الدولية في جنوب البلاد "يونيفيل.