رافعة الحرم المكّي لم تكن مرخّصة والعاملون لم يطّلعوا على كتيب التشغيل

نقلت مصادر أنّ المتّهمين في قضية سقوط رافعة الحرم المكّي التي سقطت في موسم حج 2015، اعترفوا خلال التّحقيقات بعدم وجود رخصة تشغيل للرافعة.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية في مكّة المكرمة رصدت ذلك، وأضافته إلى المخالفات التي رصدتها الجهات المختصّة. وقالت صحيفة"عكاظ" أن المهندس المسؤول عن الرافعة أفاد بأن العاملين في مكان الحادثة، لم يكن لديهم اطلاع كافٍ على كتيب التّشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتاً. وفي سياق متّصل، ذكرت مصادر أنّ المحكمة الجزائية في مكّة ستفصل غداً الخميس، في الطعن الذي قدمه المتهمون ويدفعون بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية، قائلين إنّ الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.