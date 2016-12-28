أحكام بإعدام 5 متهمين في قضايا إرهاب بالأردن

أصدرت محكمة الأردن، اليوم الأربعاء، أحكاما تراوحت بين السجن 3 أعوام والإعدام شنقا بحق 21 أردنيا أدينوا بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة الأردنية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وكشف ذات المصدر، أن المحكمة حكمت في جلستها التي عقدتها اليوم الأربعاء، على 5 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت و3 متهمين بالسجن لمدة 15 عاما و8 متهمين بالسجن لمدة 10 أعوام و4 متهمين بالسجن 3 أعوام ومتهم آخر بالسجن 7 أعوام. ووجهت المحكمة للمتهمين عدة تهم من بينها القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة وتصنيع مواد مفرقة وحيازة أسلحة وذخائر والترويج لأفكار جماعة إرهابية وتجنيد أشخاص للالتحاق بتنظيمات إرهابية.