انتشال جثث 11 مهاجرا بالقرب من شواطئ طرابلس

انتشل الهلال الأحمر الليبي بالقرب من شواطئ طرابلس 11 جثة مهاجراً غرق مركبهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

ومن جهته قال المتطوع مع الهلال الأحمر الليبي مهند الفلاح اليوم الأربعاء، أن الفرق العاملة في طرابلس انتشلت أمس الثلاثاء، الجثث التي لفظها البحر في عدة مواقع من الشاطىء قرب العاصمة اليبية طرابلس. وأوضح فرع الهلال الأحمر اللليبي في طرابلس على صفحته على فيس بوك، أن الجثث عثر عليها في حي الأندلس ومجمع رغاتة السكني ومنطقة صياد الصخرية التي يصعب الوصول إليها.