رفضوا تزويجه ابنتهم فقتلها

اعتقلت عناصر الشرطة، بمدينة الرباط المغربية، الثلاثاء، شابا في عقده الثالث، بعدما دهس فتاة عشرينية بسيارته. وقال موقع اليوم 24 المغربي، إن الشاب أقدم عمدا، على دهس الفتاة ووالدتها بسيارته رباعية الدفع، بعدما رفضت عائلتها تزويجها له. وأضاف المصدر نفسه، أن الجاني كان يتربص بالضحية لعدة أيام، إلى أن تمكن، يوم الأحد الماضي، من الانتقام منها، بينما كانت تتجول مع والدتها. وسقطت الفتاة جثة هامدة، بينما والدتها أصيبت بجروح بليغة، ما استدعى نقلها على الفور إلى قسم المستعجلات ابن سينا في الرباط. وانتقلت عناصر الأمن، إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا دقيقا حول هذه الجريمة.