بعد وقف إطلاق النار .. اشتباكات عديدة في مناطق متفرقة من سوريا

مع بدء سريان وقف إطلاق النار، شهدت عدة جبهات في شتى أنحاء سوريا خروق للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، العاشرة مساء بتوقيت غرينتش، وذلك وفق اتفاق أعلنته روسيا بين الحكومة السورية والمعارضة بضمانات روسية تركية.

ففي أول خرق للهدنة، قال نشطاء إن هناك محاولة لقوات الجيش السوري التسلل على جبهة الميدعاني في ريف دمشق، كما اندلعت اشتباكات متقطعة بالمرج بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي درعا استهدفت قوات الجيش السوري بالرشاشات الثقيلة بلدة اليادودة بريف درعا.أما شمالا في حماة قصف القوات النظامية المتمركزة في معان بالرشاشات الثقيلة المزارع الجنوبية لقرية عطشان وقرية سكيك.وفي حلب تدور اشتباكات بين فصائل المعارضة والميليشيات الإيرانية على جبهة هوبر وأبورويل في ريف حلب الجنوبي كأول خرق لوقف إطلاق النار، بحسب نشطاء في المعارضة.

كما قصفت القوات السورية المتمركزة في رحبة خطاب بقذائف الهاون قرية بطيش بريف حماه الشمالي.وفي ريف إدلب استهدفت قطعات الجيش المتمركزة في معسكر جورين الأحياء السكنية في مدينة جسر الشغور بعدة صواريخ.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تم سماع إطلاق نار في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا بعد وقت قصير من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.وأضاف المرصد أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وأن الأطراف المتحاربة ملتزمة على الأرجح بالهدنة في المناطق الأخرى في سوريا.