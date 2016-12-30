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القضاء على قيادي في تنظيم القاعدة في غارة لطائرة دون طيار باليمن

  • 30/12/2016
  • النهار أون لاين
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القضاء على قيادي في تنظيم القاعدة في غارة لطائرة دون طيار باليمن تحميل الملف

تم القصاء على قيادي في تنظيم القاعدة وأحد عناصره في غارة جوية لطائرة بدون طيار في محافظة البيضاء بوسط اليمن، حسبما أفادت به وسائل إعلام يمنية.

وكشف ذات المصدر، أن القيادي في تنظيم القاعدة جلال الصيدي وأحد عناصره تم القضاء عليهما في غارة جوية لطائرة دون طياراستهدفت مركبة للتنظيم في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء. وأكد المصدر، أن الغارة استهدفت المركبة أثناء مرورها في المنطقة وكان يستقلها أمير تنظيم القاعدة جلال الصيدي وأحد اتباعه مما أدى الى مقتلهما على الفور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : القضاء على قيادي في تنظيم القاعدة في غارة لطائرة دون طيار باليمن
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