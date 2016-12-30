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تفكيك خلية إرهابية تتكون من 9 أفراد بتونس

  • 30/12/2016
  • النهار اون لاين
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تفكيك خلية إرهابية تتكون من 9 أفراد بتونس تحميل الملف

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن وحدات الأمن التونسية، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية خطيرة بمدينة منوبة بشمال البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الخلية الإرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي أنصار الشريعة، وتتكون من 9 أفراد تتراوح اعمارهم ما بين 28 و34 عاما. وأضافت، أنه تم حجز لدى المجموعة الإرهابية، خازن معلومات يحتوي على فيديوهات تظهر قيام هؤلاء بالتدريب على القتال بأحد الجبال وصور لعناصر ارهابية تونسية على علاقة بهم. كما عثرت على صور لاجتماعات سرية للتنظيم الإرهابي. ومن جهتها، أمرت النيابة العامة، بالإحتفاظ بكافة أفراد الخلية بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

موضوع : تفكيك خلية إرهابية تتكون من 9 أفراد بتونس
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