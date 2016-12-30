توقيف عنصر تكفيري يروج لأفكار إرهابية بالمدارس في تونس

تمكنت قوات الأمن الوطني التونسي، بمدينة المنستير التونسية، من من إلقاء القبض على عنصر تكفيري كان يورج أفكار إرهابية داخل الوسط المدرسي والمقاهي، حسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية.

وأضاف البيان أن "إثر ورود معلومات حول قيام عنصر تكفيري بنشر أفكار إرهابية وسط التلاميذ وكذا المقاهي من خلال اتصاله ببعض التلاميذ محاولا إستقطابهم، تمّ تكثيف التحرّيات حيث تمكن التعرّف عليه".

وخلال مداهمة سكن الموقوف –يضيف البيان- وبعد تفتيشه تم العثور على مجموعة من الوثائق ورد بمحتواها أفكار تكفيريّة. كما أسفرت عملية التحريات عن العنصر التكفيري تبين أنه سبق وأن إلتحق بحلقات تدعو إلى الفكر التكفيري بأحد المقاهي بجهة السّاحلين ولاية المنستير رفقة مجموعة من الأشخاص .

وأكد البيان الوزاري أنه تمّ الإحتفاظ بالعنصر التكفيري الموقوف من أجل الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، كما أن الأبحاث لا تزال متواصلة.