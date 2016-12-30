حكام عرب طلبوا عدم تنفيذ حكم الإعدام في صدام خوفا على رقابهم

طلب رؤساء وملوك عرب من حكومة نوري المالكي التي كانت تحكم العراق، قبل عشر سنوات عدم اعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بسبب خوفهم من أن تصبح عملية شنقه ممهدا لمحاكمة الرؤساء والحكام العرب.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، عن المستشار السابق للأمن الوطني في العراق موفق الربيعي، قوله أن رؤساء وملوكا عرب طلبوا من حكومة نوري المالكي عدم إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وكشف الربيعي، في لقاء صحفي ضمن برنامج "قصارى القول" أن الحكام العرب كانوا يخشون أن يتحول إعدام صدام إلى سابقة في قيام الشعوب بمحاكمة حكامها وإعدامهم. وأكد الربيعي الذي احتفظ بحبل مشنقة صدام، أن الإدارة الأمريكية كانت منقسمة اتجاه إعدام الرئيس العراقي الراحل، حيث طلب جهاز "السي أي إيه" ووزارة الخارجية تأجيل الأمر، فيما أيد الإعدام كل من الرئيس جورج بوش ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي. وأضاف أن خيار إرسال صدام إلى غوانتنامو أو نفيه إلى جزيرة في المحيط الهادي كان مطروحا.