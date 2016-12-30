تفكيك خلية إرهابية بحوزتها أسلحة وذخيرة في لبنان

أوقف الجيش اللبناني خلال مداهمات جرت ليلة الخميس الجمعة، خلية إرهابية تشمل 3 أشخاص في محلة التبانة في طرابلس كبرى مدن شمالي لبنان، حسب ما أفاد به مصدر أمني.

وكشف ذات المصدر، أنه ضبط بحوزة الموقوفين حزام ناسف وسلاح كاتم للصوت وكمية من الأسلحة والذخائر. وجرى توقيف أحد أعضاء الخلية ليلة الخميس، قبل توقيف العضوين الآخرين فجر اليوم الجمعة. وأشار المصدر الى أنه سبق هذه العملية توقيف شخص في منطقة "عكار" الحدودية مع سوريا، كان شارك الى جانب مجموعات إرهابية مسلحة في قتال الجيش في الأحداث التي جرت في العام 2014 في بلدة بحنين في الشمال، والتي انتهت بقتل وتوقيف عدد من المسلحين وفرار آخرين. وذكر المصدر، أن الجيش أوقف في منطقة "الضنية" في الشمال خلال إحدى المداهمات أحد الأشخاص لارتباطه بمجموعات مسلحة في سوريا.