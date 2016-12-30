قوات الكيان الصهيوني تعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

إعتقلت قوات الكيان الصهيوني اليوم الجمعة، فلسطينيين من مدينتي "جنين" و"الخليل" بالضفة الغربية.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ،أن قوات الكيان الصهيوني "إعتقلت شابا وصادرت سيارته الخاصة عند حاجز مفاجئ على الطريق العام الذي يربط البلدة بقريتي "الجربا و "صانور" جنوب جنين، كما إعتقلت ايضا شابا من بلدة "حلحول" شمال الخليل، وفجلات دراجته النارية". بالإضافة إلى إستولاء مستوطنون يهود على بناية سكنية مكونة من طابقين في حوش "الفاخوري" بحي "وادي حلوة" ببلدة "سلوان"، وهو الحي الأقرب إلى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.