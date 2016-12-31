بالفيديو .. حفيدة صدام حسين تروي قصص جدها في ذكراه العاشرة

بثت حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مقطعا مصورا على موقع "يوتيوب" قالت فيه إنها ستظهر قريبا للحديث عن جدها ورواية تفاصيل عن حياة عائلتها.

ونشرت حرير ابنة العقيد الراحل حسين كامل ورغد صدام حسين المقطع على صفحتها بموقع "فايسبوك" يتضمن مقطعا صوتيا لصدام حسين وصورة تمسكها بيدها لوالدها مع جدها.

وتقيم حرير مع إخوتها ووالدتها وخالتها في العاصمة الأردنية منذ احتلال العراق ،وتتجنب والدتها رغد التصريح الإعلامي ولم تظهر في وسائل الإعلام منذ سقوط بغداد سوى مرات قليلة.

يشار إلى أن الجمعة يصادف الذكرى السنوية العاشرة لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الإطاحة بنظام حكمه إثر احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة.