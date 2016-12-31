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مقتل 21 شخصا في تفجيرين إنتحاريين في العراق

  • 31/12/2016
  • النهار اون لاين
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مقتل 21 شخصا في تفجيرين إنتحاريين في العراق تحميل الملف

لقي 21 شخصا حتفهم وأصيب 40 آخرون بجروح، صباح اليوم السبت، في تفجير مزدوج استهدف سوقا تجاريا في منطقة السنك بوسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت قناة "السومرية" العراقية، نقلا عن شهود عيان، إن التفجيرين نفذهما انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين، مضيفة أن الهجوم استهدف منطقة تجارية مكتظة ومعظم الضحايا هم تجار يعملون فيها . ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين الإنتحاريين حتى الآن. وتشهد العاصمة العراقية بغداد من حين إلى آخر هجمات مماثلة، تسفر عن مقتل العديد من المدنيين، وتقف وراءها تنظيمات إرهابية بينهم تنظيم داعش الإرهابي.

موضوع : مقتل 21 شخصا في تفجيرين إنتحاريين في العراق
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