مسلح يقتحم مكتب القنصل التونسي بتولوز ويهدده بالقتل

قالت إذاعة فرنسية رسمية، أمس الجمعة، إن رجلا مسلحا أشهر سلاحه في وجه القنصل التونسي بمدينة تولوز الفرنسية، وهدده بالقتل، قبيل أن يتم إعتقاله ونقله إلى السجن الإحتياطي للتحقيق معه.

وأضافت إذاعة "أوروبا 1"، أن الرجل المسلح هو مواطن تونسي يبلغ من العمر 34 عاما، كان بحوزته مسدسا قديما. وأوضح ذات المصدر، أن الحادثة وقعت عندما طلب الموقوف مقابلة القنصل التونسي بخصوص موضوع عائلي، ولكن سرعان ما تغيرت الأمور داخل مكتب القنصل، حيث قام المواطن التونسي بتحطيم محتويات المكتب، ثم سحب مسدسه القديم وهدد الدبلوماسي التونسي بالقتل، في حين تدخل حراس القنصلية وتمكنوا من إعتقال المعتدي. ومن جهتها، استبعدت النيابة العامة الفرنسية، فرضية العمل الإرهابي وراء الهجوم على القنصل، مشيرة إلى أنها مسألة شخصية.