إرتفاع حصيلة تفجيري بغداد إلى 24 قتيلا ..وداعش يتبنى

تبنى تنظيم داعش الإرهابي اليوم السبت، التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة السنك التجارية وسط العاصمة العراقية بغداد حسبما أفادت به وسائل إعلام عراقية .

وأضاف المصدر، أن حصيلة ضحايا التفجيرين الإنتحاريين الذين استهدفا سوقا تجاريا بوسط العاصمة العراقية بغداد قد ارتفعت إلى 24 قتيلا. وكشف المصدر، إن مستشفيات العاصمة بغداد استقبلت 24 جثة من بينهم جثتا الانتحاريين. وأضاف، أن 38 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا بجروح. وكانت وسائل إعلام عراقية، قد أعلنت في وقت سابق، أن 21 شخصا قتلوا وأصيب أخرون بجروح، في تفجير مزدوج استهدف سوقا تجاريا في منطقة السنك بوسط العاصمة العراقية بغداد. وحسبما افادت به وسائل إعلام عراقية فإن الإنفجار ووقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في سوق السنك المكتظ والمختص ببيع قطع غيار السيارات، فيما ذكرت قيادة عمليات بغداد، أن التفجير الذي استهدف منطقة السنك وسط بغداد نفذه انتحاريان اثنان، مشيرة إلى أن الإنفجار أدى الى سقوط قتلى وجرحى، وفقاً لوكالة السومرية العراقية. وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن، إن التفجير الذي استهدف منطقة السنك وسط بغداد صباح اليوم، نفذه انتحاريان اثنان يرتديان حزامين ناسفين.



