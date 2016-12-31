احتجاجات في العراق تطالب بالكشف عن مصير صحفية مخطوفة

احتج حوالي 1000 شخص،أمس الجمعة ، في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، مطالبين بالإفراج عن الصحفية أفراح شوقي التي خطفت من منزلها الاثنين الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين.

وهتف المحتجون، ومن بينهم عدد كبير من النساء، "الحرية لأفراح". وقالت إحداهن "نطالب بالإفراج عن أفراح، لكننا لا نعلم من خطفها.وخطف مسلحون أفراح شوقي، يوم الاثنين الماضي، من منزلها. وهي معروفة في العراق بدفاعها عن حقوق الإنسان، وسبق أن تعاونت مع صحيفة "الشرق الأوسط" التي تصدر في لندن وكتبت للعديد من المواقع الإلكترونية.ومن جهته أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، بفتح تحقيق في محاولة للكشف عن مصير شوقي. وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" والخارجية الفرنسية عن قلقهما على مصيرها.