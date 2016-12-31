إصابة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الكيان الصهيوني بالضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني بعيار مطاطي، وآخرون بحالات إختناق، جراء إستنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مواجهات اندلعت بينهم وبين قوات الكيان الصهيوني على مدخل قرية مثلث الشهداء في جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر طبية اليوم، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا مفاجئا على مدخل القرية، وشرعت بالتدقيق بهويات المواطنين وتفتيش مركباتهم، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش طالت مركبات الهلال الاحمر الفلسطيني في قباطية وجنين. وأضافت، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال ما أدى إلى اصابة شاب بعيار مطاطي، وآخرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. وفي السياق ذاته، إقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنوب غرب جنين وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما ادى إلى اصابة العدد من المواطنين بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، الليلة الماضية، بلدة يعبد ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها، وكثفت من تواجدها العسكري في محيطها قبل أن تقتحمها وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.