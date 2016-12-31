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تونس تنفي خبر تهريب كميات كبيرة من الدماء من الجزائر إلى بلادها

  • 31/12/2016
  • النهار اون لاين
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تونس تنفي خبر تهريب كميات كبيرة من الدماء من الجزائر إلى بلادها تحميل الملف

كشف المركز التونسي لنقل الدم، اليوم السبت، أن الخبر الذي تم تداوله في الأونة الأخيرة حول تهريب كيمات كبيرة من الدماء من الجزائر إلى تونس لا أساس له من الصحة.

ونقلت إذاعة "موزاييك آف آم"، عن مدير المركز حميدة سلامة، قوله، أن عملية نقل الدماء تتم بشكل محكم وقانوني، موضحا أن وزارة الصحة التونسية لم تسجل أي عملية نقل للدم بشكل غير قانوني. وأضاف، أن القانون فوق الجميع، وأن المنظومة بصفة عامة محكمة. وكان القضاء الجزائري قد فتح تحقيقا بخصوص سرقة أزيد من 9 آلاف كيس دم بعدد من المستشفيات الوطنية وتهريبها إلى تونس والمغرب.

موضوع : تونس تنفي خبر تهريب كميات كبيرة من الدماء من الجزائر إلى بلادها
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