إعتقال فلسطينيين بالضفة الغربية

إعتقلت قوات الكيان الصهيوني اليوم السبت، شابين فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن شهود عيان قولهم، إن قوات الكيان الصهيوني إعتقلت شابين وأحدهما أسير محرر، أفرجت عنه سلطات الكيان الصهيوني قبل أيام بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. وكانت قوات الكيان الصهيوني قد أغلقت الليلة الماضية بلدة "يعبد" ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها، وكثفت من تواجدها العسكري في محيطها قبل أن تقتحمها وسط إطلاق الأعيرة النارية،ما أدى لإندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات.