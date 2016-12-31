محكمة مصرية تؤيد وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه، حسبما أعلنته وسائل إعلام مصرية.

وللإشارة، فقد كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، ونتج عنه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. وأصدرت محكمة القضاء الإداري في جوان الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ولكن هيئة قضايا الدولة ، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. ووقعت مصر والسعودية في أفريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.