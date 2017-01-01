مقتل 6 عناصر من الشرطة في هجوم استهدف حاجزا أمنيا بالعراق

قتل 6 من عناصر الشرطة العراقية بينهم ضابط، اليوم الأحد، في هجوم انتحاري استهدف حاجزاً أمنيا، في محافظة النجف، جنوبي العراق.

ومن جهته قال حسين وحيد، عضو مجلس محافظة النجف، إن مسلحين مجهولين هاجموا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، عناصر الشرطة المتواجدين في الحاجز الأمني بحي القادسية جنوب غربي النجف. وأضاف أن تبادل إطلاق نار جرى بين المسلحين وعناصر الأمن. وأشار إلى أن عشائر من المنطقة شاركت في صد الهجوم المسلح، ما دفع المسلحين الذين تبين لاحقا أنهم 3 انتحاريين إلى تفجير أنفسهم”. ولفت إلى أن 6 من عناصر الشرطة بينهم ضابط قتلوا في التفجيرات الثلاثة، فيما أصيب 25 آخرون بجروح أغلبهم من العشائر، دون أن يوضح ما إذا أصيبوا جراء التفجيرات أم خلال الاشتباكات. ولحد الأن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.