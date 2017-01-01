مقتل شرطي وفرار إرهابيين في هجوم مسلح على سجن بالبحرين

أودى هجوم مسلح اليوم الأحد، على سجن بالبحرين بحياة شرطي وفرار سجناء محكوم عليهم في قضايا إرهابية.

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية، أن الشرطي عبد السلام سيف قتل أثناء تصديه للهجوم الذي إستهدف سجن "جو" والذي يتواجد به عدد من الإرهابيين، وهو السجن الذي شهد عدة حوادث مشابهة في السابق.وأكدت الوزارة، أن الهجوم نجم عنه هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم إتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تكثّف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك السجناء الفارين.