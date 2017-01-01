تونس تستلم من النيجير إرهابيا من تنظيم القاعدة

استلمت السلطات التونسية، اليوم الأحد، من نظيرتها النيجيرية إرهابيا تابعا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن الإرهابي التونسي تم إعتقاله وتسلميه لسلطات بلاده بعد تنسيق استخباراتي، لكن من دون تقديم أي تفاصيل أخرى أوفى.

غير أن وسائل إعلام تونسية قالت إن الإرهابي كان متواجدا لعدة أشهر في ليبيا رفقة أكثر من 40 آخرين من أبرز قادة الإرهاب التونسيين، قبل أن ينتقل الى النيجر بعد فراره من ليبيا إثر سيطرة قوات حفتر على معاقلهم في درنة.