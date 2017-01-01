مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في أعمال عنف وسط دارفور بالسودان

قتل 9 أشخاص وأصيب العشرات، في أعمال عنف, اندلعت ببلدة نيرتتي، 100 كيلومتر شرق زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور بالسودان، بين قوات حكومية ومواطنين، عقب العثور على جثة نظامي مقتول في أحد الأحياء. ونقل موقع سودان تربيون، عن مسؤول الشؤون الإنسانية بهيئة النازحين واللاجئين، عبدالله صالح الشفيع، قوله أن القوات الحكومية شنت هجوما بالمنطقة، عقب العثور على جثة النظامي، ما نتج عنه مقتل 9 شخاص وإصابة نحو 60 آخرين. وإشارة الى ان النظامي القتيل، وجدت جثته ملقاة في الشارع، دون معرفة الجاني أو دوافع الجريمة. وأن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى، بعثة يوناميد بالمنطقة، فيما نقلت إلى مستشفى نيرتتي التعليمي، مبرزا أن القوات الحكومية ألقت القبض على 15 شخصا، عقب الأحداث.