هذه تفاصيل فرار المحكومين في قضايا ارهابية بعد هجوم على سجن بالبحرين

كشفت وزارة الداخلية البحرينية تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة مكونة من 4 إلى 5 عناصر باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في جو.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان على موقعها الرسمي، إن الهجوم وقع في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح الأحد، و"أسفر عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أحمد، وإصابة آخر بإصابة متوسطة وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية"، مضيفة أن الحادث أدى إلى هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية .

وقال البيان "إن الأجهزة الأمنية تكثف من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى قتل وترويع المواطنين والمقيمين".

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق المؤدية إليه لمعرفة ملابسات الواقعة.

وعقب الهجوم شددت السلطات البحرينية من الإجراءات الأمنية في البلاد .