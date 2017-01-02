العراق .. 3 قتلى و 7 جرحى في تفجير انتحاري بالموصل

أفاد مصدر أمني عراقي أن انتحاريا فجر نفسه بواسطة حزام ناسف مساء أمس الأحد أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص و إصابة سبعة آخرون في حي الكرامة شرقي مدينة الموصل شمالي العراق.

و أوضح المصدر أن الانفجار الذي استهدف عائلات نازحة في حي الكرامة .مضيفا أن القوات الأمنية هرعت لمكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المستشفى للعلاج.

ولم يشر المصدر إلى الجهة التي تقف وراء العملية الانتحارية.

وكان مسؤول عسكري عراقي قد أعلن أمس أن القوات العراقية استعادت من الإرهابيين 60 بالمائة من الجزء الشرقي لمدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية منتصف أكتوبرالماضي.