مقتل قيادي في جبهة فتح الشام في غارة للتحالف على ريف إدلب

أكدت مصادر ميدانية لأحد القنوات العربية، مقتل القيادي البارز في تنظيم جبهة فتح الشام أبو عمر التركستاني باستهداف سيارته بغارة جوية بطائرة من طائرة يرجح أنها أميركية على طريق إدلب باب الهوى حزانو، ومقتل 4 أشخاص كانوا بداخلها من بينهم القيادي.

وأفاد مصدر خاص في جبهة فتح الشام ARA News بأن "طيران التحالف الدولي استهدفت سيارتين إحداها كانت تقل القيادي في جبهة فتح الشام أبو عمر التركستاني على طريق سرمدا باتبو ما بين منطقة باب الهوى قرب الحدود السورية التركية ما أسفر عن مقتله إضافة إلى ثلاثة عناصر آخرين".

ويعد التركساني أحد أبرز المرشحين لتولي ما يسمى رئيس مجلس شورى المسلحين في الاندماج المرتقب بين المجموعات المسلحة شمال سوريا.

واستهدفت غارات مشابهة سيارة أخرى على دوار سرمدا بالقرب من المنطقة الأولى، أدت لاشتعال السيارة وسط أنباء عن وجود ضحايا لم تعرف هوياتهم.

واستهدف طيران التحالف الدولي عدة قيادات تابعة لجبهة فتح الشام بريف إدلب، في وقت سابق، قتل على إثرها عدد من القياديين أبرزهم أبو الأفغان المصري وأبو الفرج المصري.