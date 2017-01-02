فرار 10 محكومين في قضايا إرهابية في الهجوم المسلح على سجن في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية في أعقاب الهجوم المسلح الذي استهدف سجن في جو جنوب البلاد صباح أمس الأحد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة أنباء البحرين أن مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر نفذت هجوما مسلحا باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في جو حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح امس أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح متوسطة وكذلك هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية. وقال البيان "إن الأجهزة الأمنية تكثف من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى قتل وترويع المواطنين والمقيمين". و عقب الهجوم شددت السلطات البحرينية من الإجراءات الامنية في البلاد .