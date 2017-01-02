مقتل 10 أشخاص بعد انفجار سيارة مفخخة في العراق

قتل 10 أشخاص وأصيب 35 آخرون، اليوم الاثنين، جراء انفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد، حسبما به مصدر أمني عراقي.

وكشف ذات المصدر،أن سيارة مفخخة انفجرت، صباح اليوم، في ساحة 55 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد. وأضاف أن سيارات الإسعاف أسرعت إلى المكان وسط أنباء عن سقوط ضحايا، موضحا أن قوات الأمن طوقت المنطقة.للإشارة فقد، قتل مدني وأصيب 4 آخرون جراء تفجير 5 عبوات ناسفة في شوارع تجارية بحي الشعلة غربي بغداد، أول أمس السبت حسب ما ذكرت الشرطة العراقية.وقالت مصادر بالشرطة إن 5 عبوات ناسفة انفجرت قرب محال تجارية في حي الشعلة غربي بغداد ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين.