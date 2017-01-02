إيران توقف تزويد العراق بالكهرباء بسبب تراكم الديون

توقفت وزارة الطاقة الإيرانية عن تزويد المنظومة العراقية بالكهرباء دون إبلاغ وزارة الكهرباء العراقية بذلك مسبقا، مما أثر سلبا على ساعات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربية لاسيما في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن المنظومة الوطنية للكهرباء فقدت منذ مساء أول أمس قرابة 1300 ميغاوات من الطاقة الكهربائية كانت إيران تزود العراق بها عبر ثلاث خطوط ضغط عالي هي "ميرساد" و"ديالى" و "كرخة" و"العمارة وخرمشهر " البصرة، إضافة إلى خطي ضغط عالي "سربيل زهاب" "خانقين" بطاقة 2,1 ميغاوات.

وأضاف أن وزارة الكهرباء ترجح أسباب توقف هذه الخطوط من الجانب الإيراني نتيجة تراكم الديون التي بذمتها والتي تجاوزت المليار دولار حاليا، رغم مطالبة وزارة الكهرباء لوزارة المالية تسديد هذه المبالغ من الموازنة المخصصة لوزارة الكهرباء, فضلا عن انتهاء مدة العقد, ما يتطلب الحصول على موافقة بتجديده. وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد حذرت من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير، وقلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق.