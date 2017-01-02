انتحار أمين عام مجلس الدولة المصري السابق داخل السجن

نقلت وسائل إعلام مصرية اليوم الاثنين، انتحار المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق داخل السجن، بعد ان وجهت له تهم التورط في قضية رشوة مع جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على وائل شلبي وحبسته لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات على خلفية قضية الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما خضع شلبي للاستجواب وتمت مواجهته بتسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت عن تورطه فيها وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة.