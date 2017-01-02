البحرين تتهم إيران بالتورط في الهجوم على سجن جو

وجهت البحرين اليوم الاثنين، لإيران تهمة الضلوع في الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل الذي وقع الأحد في بلدة " جو " بالمحافظة الجنوبية في المملكة البحرينية وأدى إلى مقتل شرطي بحريني وهروب عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية.

وقد استندت وزارة الداخلية البحرينية في توجيه أصابع الاتهام على ما بثته قناة أهل البيت الايرانية التي وصفت العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في جو بالناجحة.

واعتبرت الداخلية البحرينية أن هذا الأمر يمثل دعما إيرانيا وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية وإصرارا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

وكان وزير الداخلية البحريني قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة.