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توقيف إرهابي بحوزته سلاح كلاشنيكوف بالمهدية في تونس

  • 02/01/2017
  • النهار أون لاين
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توقيف إرهابي بحوزته سلاح كلاشنيكوف بالمهدية في تونس تحميل الملف

تمكنت الوحدات الأمنية التونسية، بمنطقة المهدية مساء الأحد، من إلقاء القبض على إرهابي بحوزته سلاح كلاشنيكوف مع 60 خرطوشة خلال مداهمة منزله وسط مدينة المهدية.

وتمت العملية إثر ورود معلومات لدى وحدات الأمن التونسي حول تبني الشخص الموقوف المدعو "محمد بن يوسف الزوالي " وهو من مواليد 1991 ، للفكر التكفيري كما له علاقته بالإرهابي الخطير المدعو " وناس بن حسين بن محمّد الفقيه حسين " الذي تم تسليمه إلى تونس مؤخرا.

وتم إحالة الموقوف على الفرقة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب.

 

 

 

 

موضوع : توقيف إرهابي بحوزته سلاح كلاشنيكوف بالمهدية في تونس
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