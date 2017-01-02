توقيف إرهابي بحوزته سلاح كلاشنيكوف بالمهدية في تونس

تمكنت الوحدات الأمنية التونسية، بمنطقة المهدية مساء الأحد، من إلقاء القبض على إرهابي بحوزته سلاح كلاشنيكوف مع 60 خرطوشة خلال مداهمة منزله وسط مدينة المهدية.

وتمت العملية إثر ورود معلومات لدى وحدات الأمن التونسي حول تبني الشخص الموقوف المدعو "محمد بن يوسف الزوالي " وهو من مواليد 1991 ، للفكر التكفيري كما له علاقته بالإرهابي الخطير المدعو " وناس بن حسين بن محمّد الفقيه حسين " الذي تم تسليمه إلى تونس مؤخرا.

وتم إحالة الموقوف على الفرقة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب.