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المعارضة السورية تعلن تجميد محادثات السلام والسبب

  • 03/01/2017
  • النهار أون لاين
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المعارضة السورية تعلن تجميد محادثات السلام والسبب تحميل الملف

أعلنت فصائل المعارضة السورية مساء الإثنين، تجميد كل المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة مع النظام السوري في مدينة أستانة في كازاخستان.
وجاء ذلك ردا على "الخروقات الكبيرة" من جانب النظام لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أربعة أيام.
وقالت الفصائل في بيان مشترك إنه "نظرا لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات فإن الفصائل، تعلن تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الأستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل".

موضوع : المعارضة السورية تعلن تجميد محادثات السلام والسبب
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