مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة شمال بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية، بأن مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة هاجموا أمس الاثنين، مركزا للشرطة في سامراء شمال بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن للصحفيين "حصل هجوم إرهابي ضد مركز شرطة المتوكل (في سامراء) والقوات العراقية تحاصر" المهاجمين مؤكدا ان تبادل إطلاق النار استمر بين الشرطة والمهاجمين المتحصنين في المركز.

ونقلت وسائل إعلام عن ضابط شرطة تأكيده أن خمسة مهاجمين قتلوا وأنه تم نشر تعزيزات في سامراء التي تبعد مسافة 110 كم شمال العاصمة. وأعلن تنظيم "داعش " مسؤوليته عن الهجوم كما أعلن مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة أسفر عن مقتل 32 شخصا في منطقة الصدر في بغداد. وشن ما يسمى بتنظيم داعش منذ بداية معركة الموصل في 17 أكتوبر المنصرم عدة هجمات أحدها في سامراء في 28 نوفمبر الماضي لقي خلاله أربعة من رجال الشرطة مصرعهم .